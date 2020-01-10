Angola'da sel felaketi: 41 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Angola'da sel felaketi: 41 ölü - Son Dakika

Angola'da sel felaketi: 41 ölü

6 saat önce

Angola'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti.

Angola'da sel felaketi: 41 ölü, System.String[]

Angola'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti.


Orta Afrika ülkesi Angola'nın başkenti Luanda'da yetkililer, Pazartesi günü erken saatlerde başlayan ve 4 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


İçişleri Bakanı Eugenio Laborinho yaptığı açıklamada, ülkenin 18 eyaletinden 12'sinin şiddetli yağışlardan ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Laborinho sel nedeniyle 300'den fazla evin yıkıldığını belirterek, "Son günlerde şiddetli yağmurlar altyapıyı etkiliyor, ayrıca tarlalara da zarar veriyor. Altyapıya verdiği zarar yüzünden ilerleyen dönemde kirli sulara bağlı olarak bazı hastalıkların olabileceği korkusunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.


Yağışın ayrıca, elektrik kesintilerinin yanı sıra temiz su teminini de etkilediği kaydedildi. Laborinho, yaklaşık 2 bin 500 ailenin yağmurlardan ciddi şekilde etkilendiğini belirtirken, bin civarında evin de sular altında kaldığını bildirdi. - LUBANGO

Orta Afrika, Luanda, Angola, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş İnternet üzerinden reklam verip fuhuş yaptırılan salona baskın! Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
16:24 Gazantep'te "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi" - Son Dakika Haber
16:23 Öztrak: "Bu memleketin çok büyük bir potansiyeli var yeter ki potansiyel doğru kullanılsın"- ANKARA - Son Dakika Haber
16:21 Meral Akşener: Kanal İstanbul Projesi Ekrem İmamoğlu kazandığı için yapılmak isteniyor - Son Dakika Haber
16:21 Akrabaların kavgası kanlı bitti; 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
16:16 TEM Otoyolunda şaşırtan kaza - Son Dakika Haber
15:33 Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? - Son Dakika Haber
15:29 Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 16:32:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Angola'da sel felaketi: 41 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]