Angola'da Şiddetli Yağış
1 saat önce
Afrika ülkelerinden Angola'nın batısını etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 19 kişi yaşamını yitirdi.
Afrika ülkelerinden Angola'nın batısını etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 19 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin başkenti Luanda, Huila ve Benguela bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sellerde 19 kişi öldü, 8 kişi kayboldu.
Bölgelerde sel nedeniyle çok sayıda bina, hastane ve okul kullanılamaz hale gelirken, 130'dan fazla kişi de evsiz kaldı.
Arama-kurtama çalışmaları devam ederken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Öte yandan Angola Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bornito de Sous, bölgeyi ziyaret ederek, afetten etkilenen ailelere yardımda bulunacağını söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:40 Kaynak: AA
"Cinsel İçerikli Yazışmalarını Gördüm" Dediği Eşini Ütü Kablosuyla Boğup Öldürdü
Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti
Eşini Öldürüp, "Gidin Evden Alın" Diyen Zanlı, Baldızını da Öldürmüş
İran'da Sel Felaketi Vurdu: 11 Ölü