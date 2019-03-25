Angola'da Şiddetli Yağış

Afrika ülkelerinden Angola'nın batısını etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 19 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika ülkelerinden Angola'nın batısını etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 19 kişi yaşamını yitirdi.



Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin başkenti Luanda, Huila ve Benguela bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sellerde 19 kişi öldü, 8 kişi kayboldu.



Bölgelerde sel nedeniyle çok sayıda bina, hastane ve okul kullanılamaz hale gelirken, 130'dan fazla kişi de evsiz kaldı.



Arama-kurtama çalışmaları devam ederken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.



Öte yandan Angola Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bornito de Sous, bölgeyi ziyaret ederek, afetten etkilenen ailelere yardımda bulunacağını söyledi.

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