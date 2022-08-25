Angola'da iktidar partisi seçimi az farkla önde götürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Angola'da iktidar partisi seçimi az farkla önde götürüyor

25.08.2022 15:50
Angola'da iktidar partisi seçimi az farkla önde götürüyor

Angola'da yapılan genel seçimlerde yarışı, iktidar partisi Angola'nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketinin (MPLA) önde götürdüğü bildirildi.

Angola'da yapılan genel seçimlerde yarışı, iktidar partisi Angola'nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketinin (MPLA) önde götürdüğü bildirildi.

Angola Seçim Komisyonunun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki MPLA oyların yüzde 52,8'ini, muhalefetteki Angola'nın Tam Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik (UNITA) ise yüzde 42,98'ini aldı.

Şimdiye dek sandıkların yüzde 86,4'ü sayıldı.

Öte yandan, başkent Luanda'da UNITA'nın iktidar partisinin önünde olduğu görüldü.

En fazla oy alan partinin başındaki isim cumhurbaşkanı oluyor

Angola'da 2010'da yapılan yasa değişikliğiyle seçmenler hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı için tek bir partiye oy veriyor. En fazla oyu alan partinin başındaki isim cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 50 yıldır ülkeyi yöneten MPLA'nın adayı Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ve UNITA'nın adayı Adalberto Costa Junior öne çıkıyor.

14 milyon seçmenin bulunduğu ülkede cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin görev süresi 5 yıl ve bir cumhurbaşkanı en fazla 2 dönem görev yapabiliyor.

Ülkedeki 18 idari bölge, cumhurbaşkanınca atanan valiler tarafından yönetiliyor.

220 sandalyeli mecliste, şu anda 150 vekille çoğunluğu MPLA elinde tutarken, merkez sağın adayı olan Adalberto Costa Junior'un bu seçimde meclis aritmetiğini değiştirebileceği öngörülüyor.

YORUMLAR
500
Angolalılar yarın sandık başına gidiyor Angolalılar yarın sandık başına gidiyor
Kaynak: AA

Luanda, Angola, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Angola'da iktidar partisi seçimi az farkla önde götürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:57 Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçı canlı anlatım! Kadıköy'de goller peş peşe geliyor
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 21:26:43. #1.12#
SON DAKİKA: Angola'da iktidar partisi seçimi az farkla önde götürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement