Angola'da iktidar partisi seçimi az farkla önde götürüyor

Angola'da yapılan genel seçimlerde yarışı, iktidar partisi Angola'nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketinin (MPLA) önde götürdüğü bildirildi.

Angola Seçim Komisyonunun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki MPLA oyların yüzde 52,8'ini, muhalefetteki Angola'nın Tam Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik (UNITA) ise yüzde 42,98'ini aldı.

Şimdiye dek sandıkların yüzde 86,4'ü sayıldı.

Öte yandan, başkent Luanda'da UNITA'nın iktidar partisinin önünde olduğu görüldü.

En fazla oy alan partinin başındaki isim cumhurbaşkanı oluyor

Angola'da 2010'da yapılan yasa değişikliğiyle seçmenler hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı için tek bir partiye oy veriyor. En fazla oyu alan partinin başındaki isim cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 50 yıldır ülkeyi yöneten MPLA'nın adayı Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ve UNITA'nın adayı Adalberto Costa Junior öne çıkıyor.

14 milyon seçmenin bulunduğu ülkede cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin görev süresi 5 yıl ve bir cumhurbaşkanı en fazla 2 dönem görev yapabiliyor.

Ülkedeki 18 idari bölge, cumhurbaşkanınca atanan valiler tarafından yönetiliyor.

220 sandalyeli mecliste, şu anda 150 vekille çoğunluğu MPLA elinde tutarken, merkez sağın adayı olan Adalberto Costa Junior'un bu seçimde meclis aritmetiğini değiştirebileceği öngörülüyor.