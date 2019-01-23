Angola Ekonomisine Bir Bakış: Ekonomik Kaynakları Çeşitlendirerek Güçlenmek
1 saat önce
Dünyanın en önemli petrol üreticilerinden Angola ekonomik gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve sadece küresel enerji pazarına bağlı kalmamak adına kayda değer adımlar atıyor.
Dünyanın en önemli petrol üreticilerinden Angola
ekonomik gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve sadece küresel enerji pazarına bağlı kalmamak adına kayda değer adımlar atıyor. …
İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/23/ang...
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:25 Kaynak: Youtube
Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu
Rakka Halkı Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi
ABD Başkanı Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdığını Açıkladı