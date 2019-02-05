Angola Ekonomisine Bir Bakış: Ekonomik Kaynakları Çeşitlendirerek Güçlenmek
30 dakika önce
Dünyanın en önemli petrol üreticilerinden Angola ekonomik gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve sadece küresel enerji pazarına bağlı kalmamak adına kayda değer adımlar atıyor.
Dünyanın en önemli petrol üreticilerinden Angola
ekonomik gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve sadece küresel enerji pazarına bağlı kalmamak adına kayda değer adımlar atıyor. …
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:36 Kaynak: Youtube
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