Son Dakika Haberleri: Angola Ekonomisine Bir Bakış: Ekonomik Kaynakları Çeşitlendirerek Güçlenmek

Angola Ekonomisine Bir Bakış: Ekonomik Kaynakları Çeşitlendirerek Güçlenmek

30 dakika önce

Dünyanın en önemli petrol üreticilerinden Angola ekonomik gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve sadece küresel enerji pazarına bağlı kalmamak adına kayda değer adımlar atıyor.

Dünyanın en önemli petrol üreticilerinden Angola ekonomik gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve sadece küresel enerji pazarına bağlı kalmamak adına kayda değer adımlar atıyor. …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:36 Kaynak: Youtube

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