Angola'nın Moçamedes şehri kentsel dönüşümle yeniden hayat kazanıyor - Son Dakika
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Angola'nın Moçamedes şehri kentsel dönüşümle yeniden hayat kazanıyor

20.06.2022 09:43

Moçamedes, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplumun buluşması sayesinde canlı renklerle ve yenilenmiş bir topluluk duygusuyla sanata, mimariye ve sinemaya adanmış bir şehrin derin tarihine selam veren gerçek bir rönesans yaşıyor.

Moçamedes, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplumun buluşması sayesinde canlı renklerle ve yenilenmiş bir topluluk duygusuyla sanata, mimariye ve sinemaya adanmış bir şehrin derin tarihine selam veren gerçek bir rönesans yaşıyor.

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Kaynak: DailyMotion.com

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Angola'nın Moçamedes şehri kentsel dönüşümle yeniden hayat kazanıyor - Son Dakika

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