Moçamedes, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplumun buluşması sayesinde canlı renklerle ve yenilenmiş bir topluluk duygusuyla sanata, mimariye ve sinemaya adanmış bir şehrin derin tarihine selam veren gerçek bir rönesans yaşıyor.

Bakan Kasapoğlu: 'Bu güzel şehir, artık spor turizminde de marka, gözbebeği bir şehir olacak'

Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika › Güncel › Angola'nın Moçamedes şehri kentsel dönüşümle yeniden hayat kazanıyor - Son Dakika

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