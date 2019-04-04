Angolalı Modacı Nadir Tati, Afrikalı Kadınlara İlham Veriyor
1 saat önce
Angolalı modacı Nadir Tati, Afrikalı kadınlara ilham veriyor.
Angolalı modacı Nadir Tati, Afrikalı kadınlara ilham veriyor. Tasarımları New York
, Lizbon ve Berlin
podyumlarında sergilenen Tati'nin kıyafetlerini giyenler kıtalarını temsil eden bu modacıyla gurur duyuyor…
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:26 Kaynak: Youtube
23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
Adana'da Karnaval Nedeniyle Oteller Doldu, Apart Ücretleri Tavan Yaptı
Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor