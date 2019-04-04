Son Dakika Haberleri: Angolalı Modacı Nadir Tati, Afrikalı Kadınlara İlham Veriyor

Angolalı Modacı Nadir Tati, Afrikalı Kadınlara İlham Veriyor

1 saat önce

Angolalı modacı Nadir Tati, Afrikalı kadınlara ilham veriyor.

Angolalı modacı Nadir Tati, Afrikalı kadınlara ilham veriyor. Tasarımları New York, Lizbon ve Berlin podyumlarında sergilenen Tati'nin kıyafetlerini giyenler kıtalarını temsil eden bu modacıyla gurur duyuyor…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:26 Kaynak: Youtube

Berlin, New York, Genel
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