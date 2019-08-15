Angry Birds Filmi 2
11 dakika önce
Sevilen bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan "Angry Birds" filminin devam halkası yapımda, uçamayan kuşlar ve yeşil domuzların yaşadığı maceralar konu ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:10 Kaynak: AA
Sevilen bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan "Angry Birds
" filminin devam halkası yapımda, uçamayan kuşlar ve yeşil domuzların yaşadığı maceralar konu ediliyor.
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