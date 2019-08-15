Son Dakika Haberleri: Angry Birds Filmi 2
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Angry Birds Filmi 2

11 dakika önce

Sevilen bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan "Angry Birds" filminin devam halkası yapımda, uçamayan kuşlar ve yeşil domuzların yaşadığı maceralar konu ediliyor.

Sevilen bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan "Angry Birds" filminin devam halkası yapımda, uçamayan kuşlar ve yeşil domuzların yaşadığı maceralar konu ediliyor.
Angry Birds, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:10 Kaynak: AA
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