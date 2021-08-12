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Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio, Türk oyun şirketini satın alıyor - Son Dakika

Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio, Türk oyun şirketini satın alıyor

12.08.2021 10:59
Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio, Türk oyun şirketini satın alıyor, System.String[]

En popüler oyunlar arasında yer alan Angry Birds'ün geliştiricisi Finlandiya merkezli oyun şirketi Rovio, geçen yıl dünyanın en çok indirilen oyunlarından olan Hunter Assassin'in geliştiricisi İzmir merkezli Türk oyun şirketi Ruby Games'in tüm hisselerini satın almak için anlaşmaya vardı.

En popüler oyunlar arasında yer alan Angry Birds'ün geliştiricisi Finlandiya merkezli oyun şirketi Rovio, geçen yıl dünyanın en çok indirilen oyunlarından olan Hunter Assassin'in geliştiricisi İzmir merkezli Türk oyun şirketi Ruby Games'in tüm hisselerini satın almak için anlaşmaya vardı.

Rovio'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Rovio, Ruby Games'in satın alımını belli zaman aralıklarıyla gerçekleştirecek. İlk dilimde Rovio, Ruby Games'in hisselerinin yüzde 20'sini 10 milyon dolar nakit karşılığında satın alacak. Satın almanın ilk diliminin 2021'in üçüncü çeyreğinin sonu veya son çeyreğinin başında tamamlanması planlanıyor.

Satın almanın ikinci dilimi olan Ekim 2022'de Rovio, Ekim 2022'den önceki 12 aylık dönemdeki gelir ve FAVÖK ile ölçülen mali performansı dikkate alarak Ruby Games'in hisselerinin yüzde 50'sini alacak, ancak bu tutar 80 milyon doları aşmayacak. İkinci dilimdeki ödeme, yüzde 60 nakit ve yüzde 40 Rovio hissesi olarak yapılacak.

Ruby Games'in hisselerinin kalan yüzde 30'u da gelecek 5 yıl içinde en az yüzde 50 nakit, geri kalanı nakit veya hisseler olarak, Ruby Games'in FAVÖK'ü baz alınarak yapılacak değerleme ile satın alınacak. Ödenecek tutar, söz konusu dönemde Ruby Games'in oluşturacağı toplam FAVÖK'ü aşamayacak.

Anlaşmanın şartlarına göre Ruby Games, satn almanın ilk diliminin tamamlanmasıyla bir Rovio yan kuruluşu olacak.

"Angry Birds'ü geliştiren bir şirketin parçası olmak heyecan verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rovio Üst Yöneticisi (CEO) Alex Pelletier-Normand, Ruby Games'i satın alarak büyüme stratejilerinde önemli bir adım attıklarını belirterek, "Hızla büyüyen 'hyper-casual' pazarına girerek izleyici tabanımızı zenginleştiriyor ve oyuncularımıza daha çeşitli bir oyun portföyü sunuyoruz. Ruby Games birçok başarılı oyun piyasaya sürdü ve bu oyunların başarı oranları etkileyici. Ruby Games'in yetenekli ve son derece çevik geliştiricileriyle Rovio'nun ailesini genişletmek heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Ruby Games CEO'su Mert Can Kurum da dünyanın en sevilen mobil oyunlarından biri olan Angry Birds'ü geliştiren bir şirketin parçası olmanın heyecan verici olduğunu aktararak, "Rovio'ya katılmaktan gurur duyuyoruz. Bu satın alma bizim için yeni bir sayfa açıyor ve Rovio'nun ücretsiz oyunlardaki uzun geçmişi ve uzmanlığı daha yüksek seviyelere ulaşmamıza yardımcı olacak. Rovio'nun diğer stüdyolarıyla birlikte çalışmayı ve ayrıca bilgi ve uzmanlığımızı paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ruby Games, sürekli olarak "hyper-casual" kategorisinde yeni oyun geliştiriyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen Streamer Life, Temmuz 2021'in sonunda ABD'de en çok indirilen oyunlardan biri oldu. Ruby Games, şu anda geçen yıl dünyanın en çok indirilen oyunlarından olan Hunter Assassin'in devamını geliştiriyor. Oyunun, en geç 2022'nin başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio, Türk oyun şirketini satın alıyor - Son Dakika Ekonomi


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