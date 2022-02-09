Angus taşıyan tır devrildi, dorseden düşen anguslar karayoluna dağıldı - Son Dakika

Angus taşıyan tır devrildi, dorseden düşen anguslar karayoluna dağıldı

1 angusun telef olduğu olayda karayoluna dağılan 18 angus polis ve jandarma ekiplerinin desteğiyle toplandı

Yaralanan angus düştüğü yerden saatlerce kalkamadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar- Konya karayolunda buzlanma nedeniyle yoldan çıkan angus yüklü tır devrildi. Bir angusun telef olduğu, birinin yaralandığı olayda karayoluna dağılan 18 angusu ise polis ve jandarma ekipleri hayvan sahipleriyle toparlayarak yol kenarına çıkardı.

Afyonkarahisar-Konya karayolunun yaklaşık 20 kilometrelik kısmında oluşan buzlanma ve kazalar nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yolda 2 saatten fazla ulaşıma sağlanamazken, buzlanan yol kazalara da adeta davetiye çıkardı. Karayolunda, dorsesine yüklü 20 angusla Afyonkarahisar istikametine gelen Hasan Çiğay idaresindeki 63 AAB 588 plakalı tır kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrildi. Kazada angusklar dorseden yola düşerken, hayvanlardan birisi telef oldu. Olayda yaralanan bir angus hareketsiz bir şekilde düştüğü yerde kaldı. Dorseden düşen 18 angus ise karayoluna dağıldı. Hayvan sahiplerinin bölgeye gelmesi ile etrafa dağılan anguslar polis ve jandarma ekiplerinin yardımıyla toplandı. Hayvanlar ardından başka bir araç gelinceye kadar güvenlik amacı ile yol kenarındaki tarım arazisinde toplandı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.