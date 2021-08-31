Üye Girişi
Ani'deki kazılarda bulunan asırlık aslan kabartmalı taşlar ziyarete açıldı - Son Dakika

Ani'deki kazılarda bulunan asırlık aslan kabartmalı taşlar ziyarete açıldı

31.08.2021 11:25

Kars merkeze bağlı Ocaklı Köyü sınırları içerisinde yer alan Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda çıkarılan asırlık aslan kabartmalı taşlar, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Kars merkeze bağlı Ocaklı Köyü sınırları içerisinde yer alan Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda çıkarılan asırlık aslan kabartmalı taşlar, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, cami, kilise, katedral gibi dini mekanların yanı sıra tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle de ayrı bir önem arz ediyor.

Medeniyetlerin yaşam bulduğu 85 hektarlık alana kurulu antik kentteki Ani, nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı bin 500'e yakın yeraltı yapısıyla geçmişe ışık tutuyor.

Surlar, cami, katedral, saray, kiliseler, manastırlar, ateşgede, hamam, köprü ve bir bölümü yıkılmış kapalı pasajdan oluşan yaklaşık 25 kadar önemli yapının ayakta kaldığı Ani'de 35 kişilik kazı ekibi çalışma yürütüyor.

Kazılarda bulunan eserler kayıt altına alınıyor

Ani Ören Yeri'nde yapılan kazı çalışmalarında bulunan tarihi eserler ve aslan kabartmalı taşlar Kars Müze Müdürlüğünde sergileniyor.

Kars Müze Müdürü Yavuz Çetin, AA muhabirine, Ani'nin Doğu Anadolu'nun en büyük ören yeri olduğunu söyledi.

Ani'nin Ortaçağ'da İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi konumunda olduğunu ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Ani Ören Yeri'ndeki bu önemin sebebi de tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştı. Burada bu medeniyetlerin izlerini yerinde görmemiz mümkündür. Perslere ait ateşgede tapınağı, Hristiyanlara ait kadetral, kilise ve Müslümanlar'a ait Anadolu'nun ilk Türk Camisi, Ani Ören Yeri'nde bulunmakta. Ani bu özellikleriyle 2016'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Bu hem Kars hem de Ani Ören Yeri için çok önemli. Ani'nin Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesi ziyaretçi sayımızı da artırdı."

Çetin, Ani Ören Yeri'ndeki arkeolojik kazıların ilk olarak Rus Nikolay Marr tarafından 1894 yılında başladığını belirterek, çalışmaların 1916 yılına kadar sürdüğünü dile getirdi.

"Ani Ören Yeri'nde birçok kültür varlığı bulunuyor"

Bu kazılarda birçok kültür varlığının çıkartıldığını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Bunlardan birçoğu o dönemde yurt dışına götürülüyor. Daha sonra 1965 yılında Türk arkeologlar tarafından kazılar başlıyor. Prof. Dr. Kemal Balkan başkanlığında ilk Türk arkeolojik kazı çalışmaları başlıyor ve kesintisiz olarak günümüzde Kafkas Üniversitesinden Dr. Öğretim üyesi Muhammed Arslan tarafından yürütülmektedir. Kazı çalışmalarında Ani Ören Yeri'nde birçok kültür varlığı bulunuyor ve kazı sezonu sonunda müzemize getirilip teslim ediliyor daha sonra envantere kayıt ediliyor."

Kazılarda bulunan aslan kabartmalı taşların müzede sergilendiğini anlatan Çetin, "Aslan rölyefleri tarih boyunca gücü, kudreti, hakimiyeti temsil etmektedir. Ani'de de han, saray, kervansaray yapıların girişlerinde bu aslan rölyefleri kullanılmış ve şehre dışarıdan gelen insanların buradaki gücü görmeleri istenmiştir. Sergi alanımızda 6 aslan rölyefi sergilenmektedir. Bunlardan farklı yöne bakan iki aslan, ortada bir insan ve koltuk altına aldığı iki aslan ve çeşitli ebatlarda aslan rölyefleri sergilenmektedir. Sergimiz sürekli burada kalacak gelmek isteyen ziyaretçilerimiz buradan bu sergimizi görebilecek, herkesi müzemize bekliyoruz." diye konuştu.

Ani'deki kazılarda bulunan asırlık aslan kabartmalı taşlar ziyarete açıldı
Ani'deki kazılarda bulunan asırlık aslan kabartmalı taşlar ziyarete açıldı
Ani'deki kazılarda bulunan asırlık aslan kabartmalı taşlar ziyarete açıldı
Ani'deki kazılarda bulunan asırlık aslan kabartmalı taşlar ziyarete açıldı
Ani'deki kazılarda bulunan asırlık aslan kabartmalı taşlar ziyarete açıldı

Saray, Türk, Müze, Kars, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ani'deki kazılarda bulunan asırlık aslan kabartmalı taşlar ziyarete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı 12:14 Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı 12:03 Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da 11:39 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek 11:24 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti 11:12 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı 10:44 Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı

Son Dakika Haberleri
12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
12:14 Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı
12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü
12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı
11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
11:38 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
11:31 Son Dakika: Altının gram fiyatı, 485 lira, çeyrek altın ise 796 liradan işlem görüyor
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
11:11 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti
Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti         
12:19
18 milyon euro değeri olan Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından ne kadar çıktı? İşte detaylar 18 milyon euro değeri olan Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından ne kadar çıktı? İşte detaylar         
12:15
Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı         
12:10
24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı         
12:04
Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün         
11:52
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu         
11:21
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz         
10:12
VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek         
10:07
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor         
17:10
Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi         
16:04
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 12:25:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ani'deki kazılarda bulunan asırlık aslan kabartmalı taşlar ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement