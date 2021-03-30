Ani fren hastanelik etti - Son Dakika

Ani fren hastanelik etti

30.03.2021 09:21

Ani fren hastanelik etti İnegöl ilçesinde önündeki arabalara çarpmamak için ani fren yapan elektrikli bisiklet sürücüsü dengesini kaybedince düştü.

Ani fren hastanelik etti

BURSA - İnegöl ilçesinde önündeki arabalara çarpmamak için ani fren yapan elektrikli bisiklet sürücüsü dengesini kaybedince düştü. Kanlar içerisinde kalan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e doğru elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Kazım K. (56), önünde giden araçların yavaşladığını geç fark edince frene bastı. Ani fren sonucu yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda elektrikli bisikletten düşen sürücünün yardımına vatandaşlar yetişti. Kanlar içerisinde kalan Kazım K. için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen ekipler yaralıyı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazım K.'nın çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Ani fren hastanelik etti
Ani fren hastanelik etti
Ani fren hastanelik etti
Ani fren hastanelik etti

Bisiklet, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ani fren hastanelik etti - Son Dakika


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