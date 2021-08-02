Ani fren kaza getirdi: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin ani fren yapan cipe arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Devrek yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özcan K. idaresindeki GE BM 63 yabancı plakalı Mercedes marka cip, Devrek yoluna dönmek istediği sırada ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Selahattin Y. idaresindeki 67 LJ 633 plakalı Renault marka otomobil cipe arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Derya Y. boynundan hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, akaryakıt istasyonuna giren otomobilden yaralıyı ambulansa aldı. Yaralı kadın ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri sürücülerden kaza ile ilgili bilgi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK