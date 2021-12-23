Ani fren yapan araca çarpan motosikletli ağır yaralandı - Son Dakika

Ani fren yapan araca çarpan motosikletli ağır yaralandı

İSTANBUL Şile Otoyolu Üsküdar mevkiinde, navigasyona bakarken ani fren yapan otomobile, seyir halinde olan motosikletli kurye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın arka camına kafasını vurup yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında Şile Otoyolu Üsküdar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hastaneye gitmek için navigasyona bakan 34 HV 9791 plakalı beyaz renk Fiat Doblo markalı araç sürücüsü Osman K. ani fren yaptı. Ani fren sonucu Fiat marka otomobile arkadan çarpan motorlu kurye Ozan Şimşek, aracın arka camına vurdu. Çarpışmanın şiddetiyle motorlu kuryenin taktığı kask kafasından çıktı. Aldığı darbe sonucu burnu ve dişleri kırılan motorlu kuryeye ilk müdahaleyi etrafta bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ozan Şimşek, Haydarpaşa Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu hakkında, ciddiyetini koruduğu belirtildi.