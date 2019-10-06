Son Dakika Haberleri: Ani fren yapan tırdaki turşu bidonları yola saçıldı
Son Dakika Güncel Haber

Ani fren yapan tırdaki turşu bidonları yola saçıldı

1 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ani fren yapan tırın dorsesindeki turşu dolu bidonlar çevre yoluna döküldü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ani fren yapan tırın dorsesindeki turşu dolu bidonlar çevre yoluna döküldü.

Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi çevre yolunda seyreden 35 ELF plakalı turşu yüklü tırın sürücüsü, önündeki araçlara çarpmamak için ani fren yapınca dorsedeki turşu yüklü bidonlar brandayı delerek yola savruldu.

Olayın ardından turşular yola dökülürken, aracını durduran sürücü durumu trafik ve Karayolları ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı yoldaki temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

Ani fren yapan tırdaki turşu bidonları yola saçıldı

Karşıyaka, Örnekköy, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alaçatı'daki sakız ağaçlarında 40 yıl sonra ilk hasat: Kilosu 300 eurodan satılıyor
31 kişinin yaşamını yitirdiği 6-7 Ekim olayları 5. yılına girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü CHP'li belediye yeni personel kimlik kartlarında Türk bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 23:50:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ani fren yapan tırdaki turşu bidonları yola saçıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]