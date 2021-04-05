Ani hava değişikliği kalp krizi riskini arttırıyor - Son Dakika

Ani hava değişikliği kalp krizi riskini arttırıyor

05.04.2021 10:11
Ani hava değişikliği kalp krizi riskini arttırıyor, System.String[]

Hava sıcaklıklarının ani değişmesiyle kalp krizi riskinin artığına dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Düşük hava sıcaklıkları, hava sıcaklığındaki dalgalanmalar ve kuvvetli rüzgar kalp krizi riskini soğuk havalarda ciddi oranda yükseltiyor.

Hava sıcaklıklarının ani değişmesiyle kalp krizi riskinin artığına dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Düşük hava sıcaklıkları, hava sıcaklığındaki dalgalanmalar ve kuvvetli rüzgar kalp krizi riskini soğuk havalarda ciddi oranda yükseltiyor. Genel olarak kalp krizi riskinin, sıcaklıktaki her 14 derecelik dalgalanmada yaklaşık yüzde 5 arttığı gösterildi" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Ani değişen hava sıcaklıklarının kalp krizi riskini arttırıyor. Hava sıcaklığındaki dramatik değişikliklerin kalp krizlerinde önemli bir artışa yol açıyor. Hava sıcaklıklarının ani değişiminin, kalp hastalıkları riskini arttırdığını gösteren birçok çalışma yapıldı. Bir araştırmada 2010 ile 2016 yılları arasında kalp krizi tedavisi gören 30 binden fazla hastadan alınan veriler incelendi. Eldeki bulguları hava durumu kayıtlarıyla ilişkilendiren araştırmacılar daha yüksek sıcaklık dalgalanmasının önemli ölçüde daha yüksek kalp krizi riskiyle ilişkili olduğunu gözlemledi. Genel olarak kalp krizi riskinin, sıcaklıktaki her 14 derecelik dalgalanmada yaklaşık yüzde 5 arttığı gösterildi" ifadelerini kullandı.

"YAŞLILAR VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA"

Çevre koşullarının kalp sağlığı üzerinde etkisi olduğuna değinen Prof. Dr. Boztosun, şöyle devam etti:

"Düşük hava sıcaklıkları, hava sıcaklığındaki dalgalanmalar ve kuvvetli rüzgar kalp krizi riskini soğuk havalarda ciddi oranda yükseltiyor. Çünkü ani gelişen soğuk havada kan basıncı yükselir ve damarlarımız büzüşerek kalbe, beyine ve diğer organlarımıza daha fazla kan pompalamasına neden olur. Soğuk havalarda damarlarda pıhtı oluşma riski yükselirken kalp krizi ve felç riski artar. Özellikle yaşlı hastaların ve çok küçük çocukların vücut sıcaklıklarını kontrol edebilmesi zordur. Bu nedenle anormal ve birden düşen hava koşullarında bu kişiler daha yüksek risk altındadır."

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KALBİ DE ETKİLİYOR"

Öte yandan Prof. Dr. Boztosun, iklim değişikliği ile ilgili endişelerin arttıkça bu konudaki araştırmaların giderek daha önemli hale geleceğini belirterek, "Küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklığındaki dalgalanmalar artıyor. Buna bağlı olarak sıcaklıkta büyük günlük dalgalanmalara neden olabilir. Yapılan çeşitli araştırmalar dış ortam sıcaklığındaki bu tür dalgalanmaların potansiyel olarak artan sayıda kalp krizine yol açabileceğini ve gelecekte küresel kalp sağlığını etkileyebileceğini öne sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.


Ani hava değişikliği kalp krizi riskini arttırıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Ani hava değişikliği kalp krizi riskini arttırıyor - Son Dakika


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