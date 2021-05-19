Ani hava değişimi hasta edebilir - Son Dakika

Ani hava değişimi hasta edebilir

19.05.2021 18:27
Ani hava değişimi hasta edebilir, System.String[]

Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Atakan Canbulat, "Sıcaklıkların bir gün yüksek bir gün düşük olması ile yaşanan ani hava değişimlerine hazırlıksız yakalananlar sağlığını tehlikeye atmaktadır" dedi.

Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Atakan Canbulat, "Sıcaklıkların bir gün yüksek bir gün düşük olması ile yaşanan ani hava değişimlerine hazırlıksız yakalananlar sağlığını tehlikeye atmaktadır" dedi.

Gündüz sıcak olup akşama doğru havanın serinlemesi ile birlikte oluşan hava değişimleri de insanları olumsuz etkilediğini belirten Samsun Büyük Anadolu Hastanesi İç Hastalıkları(Dahiliye) Uzmanı Dr. Mustafa Atakan Canbulat,"Ani hava değişimleri insan bünyesinin adaptasyon ve savunma mekanizmasını bozduğundan hastalıklara da davetiye çıkarmaktadır. Özellikle bu dönemlerde sık olarak grip, nezle gibi solunum yolu rahatsızlıkları yaşanabilmektedir. Korona virüs ile grip karıştırılabiliyor. Her iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olsa da, korona virüste gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma, koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı görülmektedir. Bu belirtiler hastalığın hafif veya ciddi seyretmesine göre ya da kişinin belirli özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu anlamda özellikle bu dönemde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları hayati önem taşımaktadır. Değişen ısıyla birlikte vücut direnci düşebilir. Mevsim geçişlerindeki ısı değişikliklerinden etkilenip, hasta olmamanın yolu bilinçli olmaktan geçmektedir. Üst solunum yolu hastalıklarından basit tedbirler ile korunmak mümkün. Beslenme ve giyime dikkat edilmeli. En önemlisi kişisel hijyen olarak eller sabun ve su ile sık sık yıkanmalıdır. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınılmalıdır. Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır. Kapalı ve kalabalık ortamlar sık sık havalandırılmalı, mümkünse buralardan kaçınılmalıdır" diyerek sözlerine son verdi.

(İHA)

Ani hava değişimi hasta edebilir

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ani hava değişimi hasta edebilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor Burcu Özberk hayranlarına güzel haber! Güney Kore uyarlaması diziyle dönüyor Burcu Özberk hayranlarına güzel haber! Güney Kore uyarlaması diziyle dönüyor Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı 10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı 10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu         
18:21
Bangladeş'te son 24 saatte, 4'ü çocuk 16 kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Bangladeş'te son 24 saatte, 4'ü çocuk 16 kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi         
18:11
Kulüpler Birliği yabancı futbolcu sayısının 14 olması talebini TFF'ye iletti Kulüpler Birliği yabancı futbolcu sayısının 14 olması talebini TFF'ye iletti         
17:51
Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı         
17:40
Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor         
17:33
Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi         
17:28
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı         
16:18
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim         
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?         
15:50
Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı         
15:32
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 18:31:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ani hava değişimi hasta edebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement