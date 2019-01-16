Ani Kar Yağışı Yüzünden 15 Köy Yolu Kapandı
1 saat önce
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Zonguldak
'ın Gökçebey
ilçesinde 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dün gece yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde Gökçebey ilçesinde yaşamanı olumsuz etkiledi ve 15 köy yolunun kapanmasına sebep oldu. Hastalara ulaşmak için ambulansın bile gidemediği köy yollarına kepçe yardımı ile müdahale edilerek hastalara ulaşıldı. Açılan bazı köy yolları Pazarlıoğlu, Bakiler, Bodaç ve Muharremler olarak belirtildi. Ekipler kapalı olan köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt
bizzat incelemelerde bulundu.
İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu vatandaşlardan asılsız ihbar yapmamalarını ve her aracın zincir takması ricasında bulundu. Kar yağışı güzel manzaralara sebep olurken tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:19 Kaynak: İHA
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