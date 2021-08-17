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Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

17.08.2021 17:21
Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor, System.String[]

1995 yılında inşaat mühendisliğini bırakarak tekstil işine giren Halil Derici tarafından kurulan fabrikada tahıl ve meyve çekirdekli terapi yastığı üretiliyor. Özellikle Arap ülkeleri ve Avrupa'ya sipariş gönderen fabrika, şu sıralar taleplere yetişmede zorlanıyor.

Denizli'de yaşayan Halil Derici, 1995 yılında inşaat mühendisliği yapmak istemediğine karar vererek tekstil işine girdi. İlk zamanlar havlu bornoz üretimine başlayan Derici, daha sonra sektördeki koşullar nedeniyle ürün farklılaştırmasına gitti. Ancak bu karar Derici ve ailesinin kaderini değiştiren karar oldu. İş insanı, 2001 yılından bu yanı çok maksatlı terapi yastık üretimi yapıyor.

MEYVE SUYU ŞİRKETLERİNDEN ÇEKİRDEK ALIYORLAR

Meyve suyu fabrikalarından aldığı çekirdekleri yıkayıp ilaçladıktan sonra müşterilerin isteği doğrultusunda belli ebatlardaki bez torbalara ambalajlayan Derici, çavdar ve çeşitli meyve çekirdekli terapi yastıklarını kendi tasarladığı makinelerle sterilizasyondan geçiriyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Derici, yaptığı açıklamada başlangıçta havlu bornoz üretmek amacıyla bir aile şirketi olarak kurulduklarını, artan rekabet nedeniyle de alternatif arayışı içine girdiklerini belirtti.

Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi sipariş patlaması yaşıyor

"AVRUPA'NIN DEĞİŞİK ÜLKELERİNDE MÜŞTERİMİZ VAR"

İş insanı Derici, şunları kaydetti: "Bu ürünü geliştirme nedenimiz, çocukluğumda annem tuğlayı, kiremidi ısıtıp kumaşa sararak ağrıyan yerlerimize koyardı ve faydalı olduğu düşünürdük. Yıllar sonra bunu bir alternatif olarak nasıl geliştirebiliriz mantığıyla ısı tutma katsayısı yüksek olan ürünlerle yastık yapıp bugün yoğun olarak kullanılmakta olan sıcak su torbası gibi kullanılabilecek bir ürün arayışına girdik. Bu arayış bizi şimdi içinde bulunduğumuz ve üretmekte olduğumuz ürünlerin dizaynına ve üretilmesine itti. Şansımız yaver gitti, alıcısı da özellikle Almanya'da beklediğimizden çok fazla oldu. Dolayısıyla havlu bornoz işini bırakarak çekirdekli ve çavdarlı yastık işini yapmaya karar verdik. Yaklaşık 20 yıldan beri başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerine ihracat yapmaktayız."

Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi sipariş patlaması yaşıyor

"ALMANYA'DAN İLGİ ÇOK FAZLA"

Terapi yastıklarını genellikle yaşlılar, bebekler ve kadınların kullandığını hatırlatan Derici, hiçbir reklam yapmamalarına rağmen Avrupa'da ciddi bir alıcı kitlesi oluştuğuna işaret etti.

Ürünlerin zincir marketlerde tüketiciye sunulduğunu anlatan Derici, "Her yıl ürettiğimiz ortalama 1 milyon terapi yastığının tamamına yakınını ihraç ediyoruz. İyi ki bu sektöre girdik, çok memnunuz. Türkiye'de pek tanınmayan bir ürün ama yurt dışında ciddi bir alıcı kitlesi var. Şansımız yaver gitti, alıcısı da özellikle Almanya'da beklediğimizden çok fazla oldu" ifadelerine yer verdi.

Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi sipariş patlaması yaşıyor

MALZEMELER YURT İÇİNDEN

Şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı Hakan Derici ise üretimde tamamen yurt içi kaynaklı malzemeleri kullandıklarının altını çizdi.

Dolgu malzemesi olarak kullandıkları kiraz çekirdeğini katma değerli ürüne çevirdiklerini aktaran Derici, "Bu malzemelerin direkt kullanımı mümkün değil. Bu nedenle önden bir mikrodalgada sterilizasyon işlemi yapıyoruz, kimyasal madde kullanmadan tamamen suyla temizlik yapıyoruz. Kullandığımız kumaşlar yüzde 100 pamuk, tamamen doğal bir üretimimiz var. Genellikle yastık dolgu malzemesi olarak çavdar ve kiraz çekirdeklerini kullanıyoruz. Özellikle Kuzey Avrupa'da havanın soğuk ve yaşlı nüfusun çok olması nedeniyle buralardan talep gördük. Yıllar içerisinde ürünlerimizi de çeşitlendirdik. Çavdarlı ve kiraz çekirdekli yastığın yanı sıra kanola tohumlu, üzüm çekirdekli, keten tohumlu gibi çeşitli yastıklar ürettik. Ayrıca bedenin farklı bölgeleri için örneğin bele bağlamalı yastık, omuz ve boyun bölgesi gibi farklı vücut bölgeleri için de yastıklar ürettik." dedi.

Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi sipariş patlaması yaşıyor
Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Denizli, Almanya, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi


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