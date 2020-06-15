Ani kilo kaybına dikkat - Son Dakika

Ani kilo kaybına dikkat

İnsan vücudundaki tüm organ ve sistemler bir ahenk içinde çalışmaktadır.

Ani kilo kaybına dikkat, System.String[]

İnsan vücudundaki tüm organ ve sistemler bir ahenk içinde çalışmaktadır. Bu yapının en küçük parçasında meydana gelen herhangi bir problem vücutta hayati öneme sahip birçok bölgeyi etkileyebiliyor.


Medical Park Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzm. Dr. Mehmet Çakır, istemsiz olarak ayda 3 kilodan fazla kilo verilmesi ya da son 6 ay içinde vücut ağırlığının yüzde 10' undan fazla kilo kaybedilmesinin araştırılması gereken önemli bir bulgu olduğuna dikkat çekti. Kişide bilinen bir hastalık durumunun bulunmaması halinde, mutlaka altta yatan gizli bir hastalığın var olduğu düşünülüp mutlaka araştırılması gerektiğinin altını çizen Çakır, "Açıklanamayan kilo kaybı veya istemeden kilo vermek de bazen endişe kaynağı olabilmektedir. Bu durum kilo kaybının altında yatan bir hastalığın ortaya çıktığını gösteren somut bir göstergedir. Kilo kaybının en önemli nedenleri arasında ilk akla gelen rahatsızlık kanser hastalığıdır. Hipertiroidi, şeker hastalığı, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, böbrek üstü bezinin yetersiz çalışması ise diğer kilo kaybındaki faktörlerdendir. Kilo kaybında nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar da oldukça önemlidir. Tüm kilo kayıpları ciddi olmasa da mutlaka sorgulanmalıdır" dedi. "Kişiler kilo kaybıyla karşı karşıya kaldığında mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalıdırlar" diyen Çakır, "Kilo kaybıyla beraber nefes darlığı, mide yanması, ağza acı su gelmesi, sık idrar, karın ağrısı, ishal, kabızlık, halsizlik, çarpıntı gibi şikayetler ön plana çıkıp kişiyi rahatsız etmektedir. Ani kilo kaybıyla karşılaşan hastalarımızın hekimlerini bu doğrultuda doğru yönlendirmesi erken tanı, tedavi ve hastalığın gidişatı için hayati derecede önem taşımaktadır. Çünkü ani kilo kayıpları, biz hekimler açısından elzem bir konu olup, konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Kilo kaybı ile gerçekleşen semptomlar bizim için yol göstericidir. Kilo kaybı ile nükseden kas ağrıları kas erimesinin sonucunu gösterdiği gibi, kişilerdeki terleme, sinirlilik, çarpıntı ve sıcağa karşı tahammülsüzlük gibi durumlar ise halk arasında zehirli guatr olarak bilinen hipertroidiyi işaret etmektedir" ifadelerini kullandı. Çok sık idrara çıkma ve aşırı su içme isteği diyabete, eklem ağrısı, sabah tutukluğu ve iştahsızlık ise romatizmal hastalıklarının habercisi olduğunu belirten Çakır, şöyle devam etti:


"Kilo kaybıyla birlikte en az iki hafta boyunca seyreden devamlı üzgün olma hali, isteksizlik, duygu durum bozukluğu, hobilere karşı ilgisizlik, enerji tükenmesi vs. bireyde sık yaşanıyorsa bu durum depresyonun bir yan etkisi olabilir. Bu duygular, kişinin günlük rutin işlerini etkilediği gibi, kişinin işe ya da okula gitmek gibi günlük etkinlikleri de zorlaştırmaktadır. Depresyon, iştahı kontrol eden beynin aynı bölümlerine müdahale eder. Bu durum iştahsızlığa ve sonuç olarak da kilo kaybına yol açabilir. Bazı kişilerde depresyon iştahı artırabilir. Bu semptomlar kişiden kişiye değişir. İştahsızlık, aç olmadığınız hakkında hissettiğiniz duygudur. Fazla yemek nasıl önemli bir problem olarak görülmekte ise iştahsızlık da önemli bir sorun olarak kabul edilir. Çünkü bu durum beslenme bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan önemli farklı sağlık sorunlarına sebep olabilir. Kilo kaybı ile yaşanan mide ağrısı, hazımsızlık, kanlı dışkılama inflamatuvar bağırsak hastalıklarının pençesinde olduğunuzun da habercisi olabilmektedir."


Nefes darlığı yaşayan hastalarda bunun nedeninin öncelikli olarak tespit edilmesi gerektiğini kaydeden Uzman Doktor Mehmet Çakır, bireylerde görülen nefes darlığına, öksürük, göğüs ağrısı, hırıltı, balgam gibi şikayetlerin eşlik etmesi durumunda KOAH denilen kronik akciğer hastalığı düşünülmesi gerektiğini vurguladı.


Bazı hastalıklar hiçbir belirti göstermeden ilerleyebilir ya da belirti verdiğinde hastalık çok ileri safhada olabileceğini vurgulayan Çakır, "Şişkinlik, yorgunluk, çarpıntı nefes darlığı, merdiven çıkarken nefeste kesilme hissi varsa bu durum kalp yetmezliğine işaret eder. Özellikle kişideki nefes darlığı ile çarpıntı, göğüs ağrısı gibi şikayetler de gözlenmekte ise bu kişiye mutlaka kalp muayenesi yapılması gerekmektedir. Kişideki ateş yorgunluk, halsizlik yaşamı tehdit eden kanser hastalığına dikkat çeken bulgulardan başlıcalarıdır. Bu sebeple tüm hastalarımızın yılda bir kez sağlık kontrolünden geçilmesini tavsiye ediyorum. Hastalardaki kilo kaybı ile beraberinde görülen semptomlara karşı ilgili hekimlere doğru bilgilendirme yapılması tedavinin sağlıklı ilerlemesi açısından önem arz etmektedir" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Mehmet Çakır, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ani kilo kaybına dikkat - Son Dakika

Son Dakika

Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler         
00:20
Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı         
00:15
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı         
23:57
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum         
23:52
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı         
23:37
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı         
23:32
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı         
23:18
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti         
23:16
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti         
22:57
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu         
22:57
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül         
22:54
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı         
22:52
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi         
22:42
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı         
22:39
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak         
22:37
Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı         
22:20
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor         
22:15
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp         
22:12
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı         
22:02
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu         
22:01
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu         
21:50
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı         
21:49
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz         
21:39
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti         
21:29
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık         
20:42
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı         
20:39
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi         
20:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 00:29:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ani kilo kaybına dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]