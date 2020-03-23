Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir - Son Dakika

Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir

15 dakika önce

Birleşik Krallık'ın en ünlü rinolistleri, başka herhangi bir belirti göstermeden sadece anlık koku kaybı yaşayanların COVID-19 kapmış olabileceklerini dile getirdiler.

Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir, System.String[]

Birleşik Krallık'ın en ünlü rinolistleri, başka herhangi bir belirti göstermeden sadece anlık koku kaybı yaşayanların COVID-19 kapmış olabileceklerini dile getirdiler. Yapılan araştırmalar, ani koku kaybı durumunun, yeni tip koronavirüs belirtileri arasına girmesi gerektiğini gösterdi.


Birleşik Krallık'ta çalışan kulak, burun, boğaz uzmanları, başta Çin olmak üzere İtalya ve Güney Kore'deki hastaların belirtilerinden hareketle hazırladıkları yeni makaleyi yayınladılar. Yayınlanan makalede bu üç ülkedeki hastaların üçte birlik kısmının koku kaybı yaşadığı doğrulandı. Anozmi veya hipozmi denilen bu rahatsızlık, kimi zaman COVID-19 taşıyanlarda ateş ve öksürük gibi başka belirtiler olmaması durumunda dahi gün yüzüne çıkıyordu.


İngiliz Rinoloji Derneği Profesörü Clare Hopkins ve İngiliz Kulak Burun Boğaz Derneği Başkanı Profesör Nirmal Kumar, yayınladıkları ortak bildiride şunlara dikkat çektiler: "Testlerin daha yaygın olduğu Güney Kore'de, pozitif test eden hastaların yüzde 30'unda, başka belirtiler görülmemesine karşın anozmi görülüyordu."


Ani koku kaybı COVID-19 belirtisi


Bildirinin dikkat çekici kısmı ise dünya çapındaki hastaların büyük bölümünün sadece koku kaybı belirtisi göstermesinin, dikkatlerden kaçmaması gerektiğini dile getirdiler. Hatta iki bilim insanına göre artık birçok hasta yüksek ateş ve öksürük gibi belirtilerden ziyade, sadece koku kaybı belirtileri göstermeye başladılar.


Sadece incelenen üç ülkenin anozmi vakaları bildirmediğinin altı çizilirken, başta İran olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da da önemli anozmi vakaları bildirildiği söylenenler arasında yerini aldı.


Yüksek ateş ve öksürük gibi belirtileri taşımayan hastaların çoğu zaman teste tabi tutulmadıkları hatırlatılırken, ülkelerin ani koku kaybı durumlarını da dikkate almaları gerektiğinin altı çizildi. Genç yaştaki hastaların ani koku kaybı yaşama ihtimallerinin daha fazla olduğu değerlendirmesini yapan Prof. Nirmal Kumar, bu hastların ateş ve öksürük belirtileri göstermemeleri durumundaysa tedavi altına alınmalarının çok güç olduğunu kaydetti.

Birleşik Krallık, Güney Kore, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:34 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ESKİ SEVGİLİSİNİN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTUĞU GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü 12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan maganda, çevredekiler tarafından kameraya alındı
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı         
22:18
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi         
21:48
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi         
20:12
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı         
19:52
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek         
17:56
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir         
15:48
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor         
15:17
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı         
14:57
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak         
14:54
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü         
14:42
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 12:49:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]