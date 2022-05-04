ANİ MANEVRADA ARACIN KAPISI AÇILDI, ÇOCUK YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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ANİ MANEVRADA ARACIN KAPISI AÇILDI, ÇOCUK YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

04.05.2022 17:04

BURSA'da, yağış sırasında önündeki araca çarpmak istemeyen sürücü, direksiyonu aniden sağa kırarken, otomobilin kapısı açıldı.

BURSA'da, yağış sırasında önündeki araca çarpmak istemeyen sürücü, direksiyonu aniden sağa kırarken, otomobilin kapısı açıldı. Arka koltukta oturan çocuk ise yola düştü. Çocuk yaralanmazken, bu anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesinde çevre yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yağış sırasında önündeki araca çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu aniden sağa kırdı. Bu sırada aracın açılan sağ arka kapısından fırlayan 3 yaşlarındaki çocuk yola düştü. Yara almadan kurtulan çocuk, ağlayarak, yolun sağında park halindeki 34 EVJ 727 plakalı aracın yanına gitti. Çocuğun kapısı açılan araçtan düştüğünü fark eden kişi de koşarak yanına gittikten sonra alıp, yoluna tekrar devam etti. Bu anlar ise araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

ANİ MANEVRADA ARACIN KAPISI AÇILDI, ÇOCUK YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA
ANİ MANEVRADA ARACIN KAPISI AÇILDI, ÇOCUK YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA
ANİ MANEVRADA ARACIN KAPISI AÇILDI, ÇOCUK YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA
ANİ MANEVRADA ARACIN KAPISI AÇILDI, ÇOCUK YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

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Ani manevrada aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü; o anlar kamerada Ani manevrada aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü; o anlar kamerada Osmangazili badmintoncular birincilik kürsüsünde Osmangazili badmintoncular birincilik kürsüsünde Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı

Osmangazi, Tragger, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANİ MANEVRADA ARACIN KAPISI AÇILDI, ÇOCUK YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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