Ani Ören Yeri kazı çalışmalarında seramik parçaları bulundu

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'nde başlatılan kazı, çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarında Orta Çağ'daki bazı medeniyetler ile Selçuklu dönemine ait sırlı ve sırsız seramik parçaları bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Kars Müze Müdürlüğünün başkanlığında Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Muhammet Arslan'ın bilimsel danışmanlığında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Kars Valisi Türker Öksüz, Ani Ören Yeri'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmalarının yaklaşık 120 yıldır devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların zaman zaman duraksayarak yarım kaldığını aktaran Öksüz, şöyle konuştu:

"Buranın, 120 yılı aşkın süredir devam bir restorasyon kazı ve yüzey araştırmaları tarihi var. Bizim çalışmalarımız ise 23 Eylül itibarıyle başladı. Amacımız buranın hem tarihi hem de kültürel önemini bir kez daha ortaya koymak ve buradaki kazı çalışmaları sonucunda muhteşem zenginlikleri gelecek nesillerde aktarmak. Hacettepe, Pamukkale, Ankara ve Mimar Sinan Üniversitesi'nden öğretim üyelerimiz başkanlığında zaman zaman bu çalışmalar yapılmış. Burası, her yıl ziyaretçisi artan çok önemli bir ören yeri. 2017'de 60 bin civarında, 2018'de ise 90-95 bin kişi ziyaret etti. Umuyoruz, 2019'u daha yüksek rakamlarla kapatacağız. Kazı, yüzey ve restorasyon çalışmalarımız nihayete erdiğinde inanıyorum buraların ziyaretçi sayıları bir kaç kat daha artacak."

Öksüz, Kars Ani Ören Yeri için koruma amaçlı imar planı ile karşılama merkezi projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.

Restorasyon ve diğer çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için kazı evi inşa edildiğini anımsatan Öksüz, "Bu amaçla bir ziyaretçi merkezi ve hizmet üniteleri inşa edildi bunlarda bu ören yerimizin önemini daha da artıracak. Tesisler tamamlanınca, gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin burada konaklamaları sağlanacak ve gezilerini daha da kolay imkanlarda yapmaları mümkün olacak." diye konuştu.

Gazetecilerin "Kars Ani Yeri'nden çalınan veya sökülen tarihi eserler ile taşların ait olduğu yere kazandırılması mümkün olur mu?" sorusu üzerine Öksüz, "Bilimsel danışmanımız, müze müdürlüğümüz buna karar verecektir. Taşların alınmasını veya alınmış taşlar varsa, onların değerlendirilmesi konusunda bilimsel bir konudur elbette bu konuda yapılabilir" cevabını verdi.

Öksüz ve beraberindekiler daha sonra kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan seramik parçalarını inceledi.

Arslan ise kazı alanında 7-8 parçası envanterlik çok sayıda malzeme çıkarıldığını anlatarak, "Orta Çağ ve Selçuklu dönemine ait sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunuyor. Çıkartılan bu eserlerin incelenmesinin ardından sergilenmesi mümkün olabilecek. Kazı çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz, her ayrıntıya dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.