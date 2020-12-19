Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar - Son Dakika

Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar

19.12.2020 08:10
Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar, System.String[]

UNECSO Dünya Kültür Mirası Listesinde 16'ncı sırada yerini alan Ani Ören Yeri'nin tanıtımı için gençler, harekete geçti.

UNECSO Dünya Kültür Mirası Listesinde 16'ncı sırada yerini alan Ani Ören Yeri'nin tanıtımı için gençler, harekete geçti. Muhammet Oktay Güney, Uğurcan Akıl, Turhan Akıncı ve Burak Altunok, Ermenistan sınırındaki Ani Ören Yeri'ne giderek Kafkas oyunlarını sahneledi.

Kars'a 42 kilometre uzaklıkta, Ermenistan sınırında yer alan Ani Ören Yeri, 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı. Tarihi, milattan önce 5 bin yıllarına kadar uzandığı tahmin edilen Ani Ören Yeri, 78 hektar büyüklüğündeki bir alan üzerine kurulu. 4,5 kilometre uzunluğundaki dış cephe surları, sur içerisindeki antik kentte bulunan cami, kilise, hamam, saray, kervansaray, köprü gibi yapılardan oluşan 21 tescilli taşınmaz ile arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen tarihi mekanda kazı çalışmaları da yapılıyor. Bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri olan Ani Ören Yeri'ni tanıtmak ve gündeme getirmek amacıyla Karslı bir grup genç, bölgede Kafkas oyunlarından oluşan gösteri yaptı. Muhammet Oktay Güney, Uğurcan Akıl, Turhan Akıncı ve Burak Altunok, sınırdaki Ani Ören Yeri'ne giderek Kafkas oyunlarını sahneledi. Performansları ve Kafkas figürleriyle büyük beğeni toplayan gençler sosyal medya hesaplarında da tıklanma rekoru kırdı. Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi Uğurcan Akıl, "Bugün kültürümüzü tanıtmak için Ani Ören Yeri'ne geldik. Bizim tek amacımız bu kültürümüzü yaymak ve gelecek nesillere taşımaktır. Çünkü bizler bu kültürün miras elçileriyiz. Benim hocamın bir lafı vardır; 'Eğer yürüyebiliyorsanız dans da edebilirsiniz.' Herkes bu işe yönelsin ve herkes cesaretiyle birlikte dans etsin" dedi.


Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar
Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar
Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar
Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar
Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar
Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar
Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar
Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar
Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar
Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar
Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi, Ermenistan, Kars, Ören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ani Ören Yeri'nde tanıtım için Kafkas dansı yaptılar - Son Dakika


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