Son Dakika Haberleri: Ani Örenyeri'nde ot yangını - KARS
Son Dakika Güncel Haber

Ani Örenyeri'nde ot yangını - KARS

1 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan Kars'taki Ani Örenyeri'nde çıkan ot yangını söndürüldü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan Kars'taki Ani Örenyeri'nde çıkan ot yangını söndürüldü.
Türkiye- Ermenistan sınırındaki Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehrin yakınında henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tarihi yapıların bulunduğu alana kadar ulaştı. Ani'de görevli güvenlik personeli, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevlerin büyümesini önleyen güvenlik görevlilerinin yardımıyla yangını tamamen söndürdü.
İtfaiye ekipleri otların tekrar tutuşması ihtimaline karşı Ani Örenyeri'nde bekletiliyor.
Ani Örenyeri'nde ot yangını - KARS
Ermenistan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Fitch 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü! İşte o bankalar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:28:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ani Örenyeri'nde ot yangını - KARS
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]