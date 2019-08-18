Ani rahatsızlık geçiren Kuveyt Emiri Sabah sağlığına kavuştu
1 saat önce
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın geçirdiği ani rahatsızlık sonrası sağlığına kavuştuğu duyuruldu.
Kuveyt Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:34 Kaynak: AA
Emiri Şeyh Sabah
el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın geçirdiği ani rahatsızlık sonrası sağlığına kavuştuğu duyuruldu.
Kuveyt haber ajansı KUNA'nın, Kuveyt Emirlik Divanı Bakan Yardımcısı Muhammed Dayfullah Şerrar'a dayandırdığı habere göre, ani bir rahatsızlık geçiren Emir Sabah (90) yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.
Haberde, Emirin ne zamandan beri hasta olduğuna ve nasıl bir müdahale yapıldığına dair ayrıntıya yer verilmedi. İran
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kuveyt'e gerçekleştirdiği ziyarette hasta olduğu için Emir Sabah ile görüşememişti.
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