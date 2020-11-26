"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir" - Son Dakika

"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir"

26.11.2020 10:38

Baş boyun kanserleri içinde en yaygın görülen gırtlak kanserinin en erken belirtisi ses kısıklığı ve sesteki değişim olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, "Gırtlak kanserinin en önemli sebebinin sigara ve tütün kullanımı olduğunu" söyledi.

Baş boyun kanserleri içinde en yaygın görülen gırtlak kanserinin en erken belirtisi ses kısıklığı ve sesteki değişim olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, "Gırtlak kanserinin en önemli sebebinin sigara ve tütün kullanımı olduğunu" söyledi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Tolga Kandoğan, baş boyun kanserleri içinde ilk sırada yer alan gırtlak kanserinin erken belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Kandoğan, "Gırtlak, nefes borusunun üst kısmında bulunan, nefes almamıza ve konuşmamıza yarayan bir yapıdır. Bu bölgenin kanserlerine gırtlak kanseri denir. Bu bölge kanserlerinin erken belirtisi ses kısıklığı, seste değişiklik olmakla beraber, kanserin yerleşim yerine göre bu ses kısıklığı ileri evrelerde de görülebilmektedir.  Buna ek olarak hastalarda yutma zorluğu, boyunda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, öksürük, kulağa vuran ağrı gibi yakınmalar da eşlik eder" dedi.

"SİGARA VE KÖTÜ BESLENME EN ÖNEMLİ FAKTÖR"

Gırtlak kanserinin en önemli sebebinin sigara ve tütün kullanımı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kandoğan, "Günde bir paket sigara içenlerde gırtlak kanseri görülme ihtimalinin içmeyenlere göre 40 kat fazla olduğu rapor edildi. Bununla beraber alkol, HPV virüsü, sağlıksız ve kötü beslenme de sebepler arasındadır. Alkol kullananların kullanmayanlara göre 3 kat fazla risk altında olduğu biliniyor. Gırtlak kanserine reflünün de sebep olabileceği düşünülmekle beraber bu varsayım henüz ispatlanmış değildir" diye konuştu.

"HPV'YE KARŞI KORUNUN"

Prof. Kandoğan, "Sigara ve tütün ürünlerinden, alkolden uzak durdurmanın, kullanıyorsak bırakmanın gırtlak kanserinden korunmada önemli bir adım. Sağlıklı bir beslenme programına uymak, HPV' ye karşı korunmak bu bölge kanserlerine yakalanma olasılığını ciddi oranda düşürüyor" ifadelerini kullandı.

"TANIYI KBB UZMANI KOYABİLİR"

Gırtlak kanserine karşı belirtileri fark eder etmez mutlaka konunun KBB ve baş boyun cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kandoğan, "Hastalığa tanı KBB ve baş boyun cerrahisi uzmanı tarafından endoskop ile yapılan muayenenin ardından şüpheli yerlerden biyopsi uygulanarak konulur. Gereken durumlarda; MRG,  BT, PET gibi radyolojik yöntemlerden de yararlanılabilir" bilgisini verdi.

"ERKEN DÖNEM TANIDA TEDAVİ BAŞARISI YÜKSEK"

Özellikle erken dönemde yakalanan gırtlak kanserinin tedavi başarısının oldukça yüksek olduğundan bahseden Prof. Dr. Kandoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikli tedavi cerrahi olmakla beraber ileri evrelerde radyoterapi ve kemoterapi de tedaviye eklenerek kombine tedavi uygulanabilir. Boyun bölgesine sıçramış olan gırtlak kanserlerinde ameliyat planına boyun da eklenir. Zaman zaman  ameliyat yapılamayan çok ileri kanserlerde kemoterapi ile kanserli bölge küçültülüp ameliyat yapılabilir hale getirilebilir. Özetlemek gerekirse tedavi hastalığın evresine göre planlanır. Bu planlamanın Baş Boyun Onkoloji Konseyi tarafından belirlenmesi uygun olacaktır."


Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir

Kulak burun boğaz bölümü, Sigara, Alkol, Tütün, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir' - Son Dakika


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