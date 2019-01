Ani Sporcu Ölümlerini Azaltmak Mümkün'

DOKUZ Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği öğretim üyesi Dr. Oğuz Yüksel , çocuk ve genç sporcuların, ölümcül olabilecek hastalıkların tespit edilerek, spora devam etmemeleri konusunda uyarılması gerektiğini söyledi.Son yıllarda, futbol ve basketbol gibi sporlarla uğraşan, rahatsızlıklarının farkında olmayarak, devam eden 13- 25 yaşlarındaki bazı sporcular, aniden hayatını kaybetti. 'Halı sahada genç futbolcu yere yığıldı' ya da ' Genç basketbolcu yatağında ölü bulundu' gibi haberler basında zaman zaman yer almaya başladı. Bu tür sporlarla uğraşıp, rahatsızlıklarının farkında olmayarak, devam ettirenlerin büyük tehlike altında olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Oğuz Yüksel, kendilerine başvuran bazı sporcularda ölümcül olabilecek hastalıkları tespit edip, spora devam etmemeleri konusunda uyardıklarını söyledi. Bu tip ölümlere 'ani kardiyak ölümler' adı verildiğini belirten Dr. Yüksel, şöyle konuştu:"Kimi zaman milyonlarca seyircinin gözleri önünde gerçekleşen spor müsabakalarındaki ani ölümler, gerçekten çok trajik ve üzücü olaylar. Bu ölümler, çoğunlukla kalp kökenli ve bu ölümleri azaltmak mümkün. Sporda ani kardiyak ölümleri genç yaşta düzenli spor yapanlarda ve nadir şekilde spor yapan yetişkinlerde görüyoruz. Aslında bu sporculardan her yıl sağlık raporu isteniyor. Her yıl gidip, sağlıklı olduğunu kanıtlamak için aynı işlemlerden geçmek çoğu zaman sporculara saçma geliyor. Ancak egzersiz sırasında ölümün en sık nedeni olan hastalıklarda kalpteki sorun çocuk yaşlarda gözlenmezken, ilerleyen yaşlarda zaman içerisinde gelişiyor. Zaten egzersize bağlı ani ölümler en sık 13 ile 25 yaş arasında görülüyor. Bir önceki yıl sağlıklı olmanız hala sağlıklı olduğunuz anlamına gelmiyor. Sporcuların her yıl ayrıntılı bir doktor kontrolünden geçmesinde büyük fayda var."- İzmir