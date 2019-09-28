Son Dakika Haberleri: Aniden açılan otomobil kapısı canlarına mal oluyordu... O anlar güvenlik kamerasında
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Aniden açılan otomobil kapısı canlarına mal oluyordu... O anlar güvenlik kamerasında

1 saat önce

Aniden açılan otomobil kapısı canlarına mal oluyordu.

Aniden açılan otomobil kapısı canlarına mal oluyordu... O anlar güvenlik kamerasında

Aniden açılan kapıya çarpan motosikletli şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü araçtan inmek için kapıyı açtığı sırada arkadan gelen motosikletli çarparak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gülük mahallesi Miralay Nazım Bey bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun sağına yanaşan bir sürücü, araçtan inmek için otomobilin kapısını açtığı sırada arkadan gelen motosikletli kapıya çarptı. Yola savrulan motosikletli; yanından geçen otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtulurken, çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Yaralı şahıs, daha sonra çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza anında orada bulunan bir vatandaş, park eden aracın sürücüsünün kapısını açınca motosiklet sürücüsünün kapıya çarptığını, daha sonra yaralının yardımına koştuğunu söyledi.

Aniden açılan otomobil kapısı canlarına mal oluyordu... O anlar güvenlik kamerasında

Melikgazi, Kayseri, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
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