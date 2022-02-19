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Aniden bastıran dolu Antalya'da golf sahalarını beyaza bürüdü - Son Dakika

Aniden bastıran dolu Antalya'da golf sahalarını beyaza bürüdü

19.02.2022 10:44

Aniden bastıran dolu Antalya'da golf sahalarını beyaza bürüdü Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle golf ve futbol sahaları beyaza büründü.

Aniden bastıran dolu Antalya'da golf sahalarını beyaza bürüdü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle golf ve futbol sahaları beyaza büründü. Yağışla birlikte herhangi bir zararın oluşmadığı öğrenildi.

Serik ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yağan dolu etkili oldu. Kadriye ve Belek Mahallelerinde yemyeşil golf sahaları adeta beyaza büründü. Yerde dolu birikintileri oluştu. Vatandaşlar ise bu doğa olayı sonrası o anları cep telefonu ile kaydetti. Havanın soğuk olması ile erimeyen dolunun, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm golf sahalarını beyaza bürümeye devam ettiği görüldü. Yaklaşık 20 dakika süren yağışın, bölgede herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.

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Antalya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aniden bastıran dolu Antalya'da golf sahalarını beyaza bürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aniden bastıran dolu Antalya'da golf sahalarını beyaza bürüdü - Son Dakika
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