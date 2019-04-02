Son Dakika Haberleri: Aniden Bastıran Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aniden Bastıran Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Şanlıurfa'da yağmurla birlikte aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden Bastıran Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Şanlıurfa'da yağmurla birlikte aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde yağmurla birlikte dolu bastırdı. Yaklaşık 30 dakika süren dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sığınacak bir yer bulamayan bazı vatandaşlar ise şiddetli yağan doluya maruz kaldı. Sokaklardan taşan sular caddeye akınca araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı.

Yağan dolu nedeniyle kırsal bölgelerdeki bazı tarım ürünlerinin olumsuz etkilendiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:12 Kaynak: İHA

Yağan, Dolu Yağışı, Şanlıurfa, Güncel
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