Üye Girişi
Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti - Son Dakika

Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti

31.01.2022 20:12

Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti Isparta'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilediISPARTA – Isparta'da bu sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.

Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti

Isparta'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

ISPARTA – Isparta'da bu sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Vatandaşlar hem yaya olarak hem araçları başında ulaşımda zor anlar yaşadı.

Isparta'da bu sabaha karşı etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerden itibaren tüm şehri kaplayan kar yağışı güzel manzaralar oluştururken kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Kar yağışı Isparta'da başta ulaşım olmak üzere hayatı son derece olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yaya olarak ve araçları başında zor anlar yaşadı. Kar yağışına bağlı kazalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti
Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti
Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti

YORUMLAR
500

Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:09 Bu da oldu! Kafası karışan Avrupa devi, hakemle sözleşme imzaladı
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 182 kişi vefat etti, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi
19:55 Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek
19:47 Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu
19:46 Rihanna sobelendi! Ünlü şarkıcı hamileliğini bir süredir gizliyormuş
19:17 Hollanda'da fişi çekilmek istenen genç için Erdoğan'ın verdiği talimat ortaya çıktı: Nefes alıyorsa gidip getirin
19:06 Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var?
19:04 Acun Ilıcalı'nın takımıyla idmana çıktı! Fenerbahçeli futbolcu taraftarı çok sinirlendirdi
18:39 Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı
18:28 18 yaşındaki gelin, gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girdiği sırada hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 20:19:24. #1.11#
SON DAKİKA: Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement