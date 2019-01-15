Son Dakika Haberleri: Aniden Bastıran Kar Kazaları da Beraberinde Getirdi

Aniden Bastıran Kar Kazaları da Beraberinde Getirdi

16 dakika önce

Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar kaza yaptı, yollarda mahsur kaldı.

Aniden Bastıran Kar Kazaları da Beraberinde Getirdi, System.String[]
Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar kaza yaptı, yollarda mahsur kaldı.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle araçlar Zonguldak- İstanbul karayolunda kalırken, birçok kaza meydana geldi. Yolda kalan ve kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Yağışın etkisini arttırmasıyla harekete geçen karayolları ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldığını ve çekici beklediğini ifade eden Hüseyin Bektaş, "Bir saattir buradayım, çekici bekliyorum. Aracım arıza yaptı, yolda kaldım. Şuan çekici bekliyorum. Zonguldak'a gittim, çocuğum rahatsızlanmıştı. Dönüyordum, Ereğli'ye gidiyorum ama yolda kaldım" dedi.

Yolda kalan diğer sürücü ise, "3 saattir yoldayım, Karabük'ten geliyorum. Karabük'te yollar temiz, bir burada kar var. Kaza olmuş dediler ama burada yolun açılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının yarın da devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

İstanbul, Zonguldak, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Binlerce Uber Aracı Otoparklarda Çürüyor Köpeğini Gezdirirken Meydana Gelen Kazaya Müdahale Etmek İsteyen Doktor, Nişanlısının Cansız Bedeniyle Karşılaştı

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 22:44:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aniden Bastıran Kar Kazaları da Beraberinde Getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]