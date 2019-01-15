Aniden Bastıran Kar Nedeniyle Araçlar Yollarda Mahsur Kaldı
1 saat önce
Aniden bastıran kar nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldıZonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar kaza yaptı, yollarda mahsur kaldı.
Aniden bastıran kar nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı Zonguldak
'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar kaza yaptı, yollarda mahsur kaldı.
Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Zonguldak İstNBUL Karayolunda hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve kısa sürede etkisi arttıran kar yağışı sebebiyle araçlar yollarda kalırken bir çok araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yolda kalan ve kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Yağışın etkisini arttırmasıyla harekete geçen kara yolları ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.
Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldığını ve çekici beklediğini ifade eden Hüseyin Bektaş
, "Bir saattir buradayım çekici bekliyorum. Aracım arıza yaptı yolda kaldım. Şuan çekici bekliyorum. Zonguldak'a gittim çocuğum rahatsızlanmıştı. Dönüyordum Ereğli'ye gidiyorum. Ama yolda kaldım" şeklinde konuştu.
Yolda trafikte kalan diğer sürücü ise "3 saattir yoldayım Karabük
'ten geliyorum. Karabük'e yollar temiz bir burada kar var. Kaza olmuş dediler ama burada yolun açılmasını bekliyoru " şeklinde konuştu.
Öte yandan akşam saatlerinde etkisi arttıran kar yağışının yarında devam edeceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:59 Kaynak: İHA
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