Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı - Son Dakika

Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı

01.04.2021 21:09

Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı Tokat'ta 1650 rakımlı tepeden geçen sürücüler aniden bastıran kar yağışı nedeni ile yolda kaldı.

Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı

TOKAT - Tokat'ta 1650 rakımlı tepeden geçen sürücüler aniden bastıran kar yağışı nedeni ile yolda kaldı.

Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde Nisan ayının ilk günü kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiledi. 1650 rakımlı tepeye çıkan ağır tonajlı araçlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Bir tırın kayarak yolda kalması sonucu trafikte aksamalar yaşandı. Ağır tonajlı onlarca araç yolda kalırken, otomobiller açık olan diğer şeritten yollarına devam etti. Trafiğin durma noktasına geldiği yolda kara yolları ekipleri çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Bölge trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlemlerini artırdı.

Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı

Nisan, Sivas, Tokat, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı - Son Dakika


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