Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü - Son Dakika
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Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü

06.05.2022 17:17

Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdüHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü.

Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü.

Öğlen saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyünün Konak mezrasında kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü. Mayıs ayına rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan köylüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Mayıs ayına rağmen her tarafın beyaza büründüğünü ifade eden Fikret Kağan, "Bugün sabah saatlerinde yağmur yağışı ve rüzgar vardı. Öğlen saatlerinde yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla her yer beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle meradaki koyunlarımızı ağıllara getirmek zorunda kaldık. Mayıs ayına rağmen her yer bembeyaz oldu" dedi.

İlçe merkezinde de yağışlar devam ederken, yetkililer sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü
Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü
Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü
Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü - Son Dakika


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