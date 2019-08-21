Son Dakika Haberleri: Aniden bastıran kuvvetli yağışta otobüs terminali sular altında kaldı
Son Dakika Güncel Haber

Aniden bastıran kuvvetli yağışta otobüs terminali sular altında kaldı

15 dakika önce

Zonguldak'ta akşamüzeri aniden bastıran kuvvetli yağış sonrası 100. Yıl Zonguldak Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali adeta sular altında kaldı.

Aniden bastıran kuvvetli yağışta otobüs terminali sular altında kaldı, System.String[]

Zonguldak'ta akşamüzeri aniden bastıran kuvvetli yağış sonrası 100. Yıl Zonguldak Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali adeta sular altında kaldı.


Kent merkezinde saat 17.00 itibariyle başlayan kuvvetli yağış sonrası yollar göle döndü. Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan 100. Yıl Zonguldak Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali de sular altında kaldı. Bir çok yolcu otobüsü otoparka çekildi.


Terminal önü de sular altında kaldı. Bazı yolcular terminal içerisine sığındı. Ekipler terminal bölgesinde temizlik çalışması başlattı. - ZONGULDAK

Milli Egemenlik Caddesi, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı
Şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı Kamil Koç, Alman Flixmobiliy'e satılıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki son durum hakkında bilgi verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 20:12:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aniden bastıran kuvvetli yağışta otobüs terminali sular altında kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]