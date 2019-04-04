Aniden Bastıran Sağanak ve Dolu Yağışı Vatandaşlara ve Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
1 saat önce
Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti.
Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti.
Diyarbakır'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini bir anda doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeni ile vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yağışlar sırasında bina saçaklarına sığınırken, sürücüler de hızlarını düşürerek güçlükle ilerledi.
Yaklaşık 10 dakika devam eden dolu nedeni ile kent beyaza büründü. Yağışın ardından esnaf iş yerlerinin önünde biriken doluları temizlemeye koyuldu. Yağış nedeni ile birçok ev ve ekili arazinin bu altında kaldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:08 Kaynak: İHA
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