Son Dakika Haberleri: Aniden Bastıran Sağanak ve Dolu Yağışı Vatandaşlara ve Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Aniden Bastıran Sağanak ve Dolu Yağışı Vatandaşlara ve Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

1 saat önce

Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti.

Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti.
Diyarbakır'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini bir anda doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeni ile vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yağışlar sırasında bina saçaklarına sığınırken, sürücüler de hızlarını düşürerek güçlükle ilerledi.
Yaklaşık 10 dakika devam eden dolu nedeni ile kent beyaza büründü. Yağışın ardından esnaf iş yerlerinin önünde biriken doluları temizlemeye koyuldu. Yağış nedeni ile birçok ev ve ekili arazinin bu altında kaldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:08 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Dolu Yağışı, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Fırçayla Sokakları Temizledi Adıyamanlı Vatandaşın Duvarından 200 Milyon Yıllık Ammonit Fosili Çıktı! Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Jet Sosyete'den Üzen Haber! Acun Ilcalı ile Gülse Birsel'e Tepki Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 00:14:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aniden Bastıran Sağanak ve Dolu Yağışı Vatandaşlara ve Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]