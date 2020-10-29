Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
29.10.2020 16:26
Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı Zonguldak'ta aniden bastıran şiddetli yağış kent merkezinde etkili oldu.
Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta aniden bastıran şiddetli yağış kent merkezinde etkili oldu. Şiddetli yağışta bazı vatandaşlar aldırış etmezken bazı vatandaşlar ise koştu.
Zonguldak kent merkezinde aniden bastıran şiddetli yağış kent merkezinde kısa sürede etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağmura aldırış etmezken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için koştular. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışların hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken hava sıcaklığının ise 5 derece kadar düşmesi bekleniyor.
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