Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı - Son Dakika

Haftalardır etkisini sürdüren sıcak hava, öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aralıklarla gök gürültülü devam eden yağış karşısında vatandaşlarda hazırlıksız yakalandı. Bir anda bastıran yağışla, ıslanmaktan kaçan vatandaşlar bina ve ağaç altlarına sığındı.

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