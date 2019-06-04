Aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
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Aniden bastıran dolu sonrası yollar göle döndüAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran dolunun ilçe köylerinde etkili olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:04 Kaynak: İHA
Aniden bastıran dolu sonrası yollar göle döndü
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesinde aniden bastıran dolunun ilçe köylerinde etkili olduğu belirtildi.
Şuhut ilçesine bağlı Anayurt ve Atlıhisar
köylerinde akşam 20.00 civarlarında etkili olan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süreli yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ise şiddetli yağan dolu nedeniyle korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti. Dolu yağışının ardından ise tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirten çiftçiler, zarar gören ürünleri için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.
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