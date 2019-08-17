Son Dakika Haberleri: Aniden bastıran yağış Bakırköy sahil yolunda trafiği felç etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aniden bastıran yağış Bakırköy sahil yolunda trafiği felç etti

30 dakika önce

İstanbul'da beklenen yağışın başlamasının ardından Bakırköy sahil yolunda oluşan su birikintileri trafiği felç etti.

Aniden bastıran yağış Bakırköy sahil yolunda trafiği felç etti, System.String[]
İstanbul'da beklenen yağışın başlamasının ardından Bakırköy sahil yolunda oluşan su birikintileri trafiği felç etti. Bazı araçların kapılarından içeriye su girerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yağış uyarısının ardından öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle Bakırköy sahil yolunu su bastı. Oluşan su baskını nedeniyle bazı araçların kapılarından içeriye su girerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı sahil yolunda bazı araç sürücüleri ise ilerlemek yerine araçlarını durdurarak beklemeye başladı. - İSTANBUL
İstanbul, Bakırköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek?
Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 15:58:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aniden bastıran yağış Bakırköy sahil yolunda trafiği felç etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]