Aniden bastıran yağış Bakırköy sahil yolunda trafiği felç etti
30 dakika önce
İstanbul'da beklenen yağışın başlamasının ardından Bakırköy sahil yolunda oluşan su birikintileri trafiği felç etti.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:27 Kaynak: İHA
'da beklenen yağışın başlamasının ardından Bakırköy
sahil yolunda oluşan su birikintileri trafiği felç etti. Bazı araçların kapılarından içeriye su girerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yağış uyarısının ardından öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle Bakırköy sahil yolunu su bastı. Oluşan su baskını
nedeniyle bazı araçların kapılarından içeriye su girerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı sahil yolunda bazı araç sürücüleri ise ilerlemek yerine araçlarını durdurarak beklemeye başladı. - İSTANBUL
İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı