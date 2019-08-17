Aniden bastıran yağış Bakırköy sahil yolunda trafiği felç etti

İstanbul'da beklenen yağışın başlamasının ardından Bakırköy sahil yolunda oluşan su birikintileri trafiği felç etti.

İstanbul'da beklenen yağışın başlamasının ardından Bakırköy sahil yolunda oluşan su birikintileri trafiği felç etti. Bazı araçların kapılarından içeriye su girerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yağış uyarısının ardından öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle Bakırköy sahil yolunu su bastı. Oluşan su baskını nedeniyle bazı araçların kapılarından içeriye su girerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı sahil yolunda bazı araç sürücüleri ise ilerlemek yerine araçlarını durdurarak beklemeye başladı.

(Volkan Kayalar/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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