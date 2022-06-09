Aniden bastıran yağış Çankayalıları zora soktu - Son Dakika
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Aniden bastıran yağış Çankayalıları zora soktu

09.06.2022 02:53

Aniden bastıran yağış Çankayalıları zora soktu Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı.

Aniden bastıran yağış Çankayalıları zora soktu

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. Çankaya ilçesinde bazı dükkanları ve binaları su basarken, vatandaşlar isyan etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. Aşırı yağış sonucu bazı dükkanlar, evler ve otomobiller sular altında kaldı. Esnaf mallarının zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti. Vatandaşlar ise Çankaya Belediyesi'nin çalışmalarının yetersizliğinden şikayet etti.

Aniden bastıran yağış Çankayalıları zora soktu
Aniden bastıran yağış Çankayalıları zora soktu
Aniden bastıran yağış Çankayalıları zora soktu
Aniden bastıran yağış Çankayalıları zora soktu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aniden bastıran yağış Çankayalıları zora soktu - Son Dakika

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