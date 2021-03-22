Aniden bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Aniden bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

22.03.2021 17:18
Aniden bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı, System.String[]

İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu.

İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Cevizlibağ'da yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış sonrasında Fatih'te yağmur ve dolu etkili olmaya başladı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıklı olduğu görülürken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da ıslanmaktan koşarak kurtulmaya çalıştı. Öte yandan, yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü. - İSTANBUL

Meteoroloji, Cevizlibağ, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aniden bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika


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