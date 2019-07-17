Son Dakika Haberleri: Aniden bastıran yağmur yolları dere yatağına çevirdi
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Aniden bastıran yağmur yolları dere yatağına çevirdi

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur yolları dere yatağına çevirirken sürücülere ise zor anlar yaşattı.

Aniden bastıran yağmur yolları dere yatağına çevirdi, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur yolları dere yatağına çevirirken sürücülere ise zor anlar yaşattı.

Safranbolu ilçesinde akşam üstü aniden bastıran sağanak yağmur yolları dere yatağına çevirdi. Karabük-Safranbolu istikametine seyir eden sürücüler ise dere yatağına dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı sürücüler araçları ile yolda kalırken, rüzgarın da etkili olması sonucu bazı ağaçlar devrildi. - KARABÜK
Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:47 Kaynak: İHA
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