ANİDEN BASTIRDI, İŞE GİTMEYE ÇALIŞANLAR ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur dışarı çıkmak zorunda olanları hazırlıksız yakaladı. İşe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Cevizlibağ 'da toplu ulaşımla işe gitmeye çalışanlar ve sağlık çalışanları zor anlar yaşadı, yollarda su birikintileri oluştu. Yoldan geçen aracın kaldırımda bulunan bir kişinin üzerine suç sıçrattığı görüldü.

TAKSİM'DE SAÇAK ALTLARINA SIĞINDILAR

Taksim Meydanında yağmurdan korunmak isteyenler koşarak saçak altlarına sığındı. Dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Taksim Meydanı sessizliğe büründü. İstiklal Caddesi'nde zorunlu olarak dışarı çıkanlar haricinde kimse yoktu. Taksim Meydanında aniden bastıran yağmur sokağa çıkmak zorunda olanları hazırlıksız yakaladı. Yağmurda ıslanmak istemeyenler koşarak saçak altlarına sığındı.

- İstanbul