Aniden bastırdı, işe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

İstanbul 'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur dışarı çıkmak zorunda olanları hazırlıksız yakaladı. İşe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı.

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