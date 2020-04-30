Aniden direksiyon kıran sürücü, kamyonetle petrole girdi: 1 yaralı - Son Dakika

Aniden direksiyon kıran sürücü, kamyonetle petrole girdi: 1 yaralı

ADANA - Adana'da kontrolden çıkan kamyonet, akaryakıt istasyonundan yakıt alan araca çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 08.30 sıralarında Seyhan İlçesi'ne bağlı Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NFZ 24 plakalı kamyonet, yolunda ilerlerken bir otomobil önüne çıktı. Bu sırada kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bulvar üzerindeki bir petrole daldı.

Kamyonet, petrolde yakıt alan 42 DYP 38 plakalı otomobile çarparak durabilirken otomobil sürücüsü Gürsel Erdem yaralandı. Aracından çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.