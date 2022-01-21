Üye Girişi
Aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı... Minik kız yatağa bağımlı hale geldi - Son Dakika

Aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı... Minik kız yatağa bağımlı hale geldi

21.01.2022 09:27

Aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı.

Aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı... Minik kız yatağa bağımlı hale geldi

ADANA Adana'da 3 ay önce ortaya çıkan beyin sapı tümörü nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 6 yaşındaki Esila Mina'nın babası kızının iyileşmesi için çabalıyor.

Ceyhan ilçesinde yaşayan Feyzi Can ve Deniz Özdoğan çifti 11 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Yunus ve Esila Mina isimli 2 evlatları dünyaya geldi. Çift, 5 sene önce anlaşamayarak boşandı, çocuklar da baba ile birlikte kaldı.

Herhangi bir rahatsızlığı olmayan ve anaokuluna giden Esila Mina'nın 3 ay önce parkta oyun oynarken göz ve çenesi sola doğru yamulup ağzından da köpük geldi. Baba Feyzi Can hemen kızını önce Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Esila Mina'ya beyin sapı tümörü (diffüz pons gliomu) teşhisi konuldu. Cerrahi müdahale yapılamayan Esila Mina'nın kemoterapi ve radyoterapi yöntemiyle tedavisi sürerken yatağa bağımlı hale de geldi.

Baba Feyzi Can, kızını birçok hastaneye de götürdü ancak doktorlardan tümörün riskli bir bölgede olması nedeniyle tedavinin İstanbul veya Ankara'da özel merkezlerde ya da yurt dışında yapılabileceğini öğrendi.

"Kızımın ölmesini istemiyorum"

Kızının az bir ömrünün kaldığını söyleyen baba Feyzi Can, "Bundan 3 ay önce biranda kızımın çenesi sola doğru yamuldu ve ağzından köpük geldi. Hastaneye kaldırdık ve beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Yerinin de çok riskli olduğunu söylediler. Şuan kızım konuşma yetisini kaybetti. Sol bacak ve sol kolunda güç kayıpları oldu" diye konuştu.

Aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı... Minik kız yatağa bağımlı hale geldi
Aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı... Minik kız yatağa bağımlı hale geldi
Aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı... Minik kız yatağa bağımlı hale geldi

YORUMLAR
500

Ceyhan, Adana, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı... Minik kız yatağa bağımlı hale geldi - Son Dakika


Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar         
16:22
GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler         
16:19
Rezilliğin böylesi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Rezilliğin böylesi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:09
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
16:22 Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
16:19 GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler
16:12 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!
16:11 Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor
16:08 Kaderimin Oyunu'nda neler olacak? Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir kim?
16:06 Baba Eylül ayında öldü, oğlu babasına virüs bulaştırdığını düşündü! Sonuç: İntihar
16:04 Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı
16:03 Aziz yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek! Efnan ve Aziz evleniyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 16:41:33. #1.12#
SON DAKİKA: Aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı... Minik kız yatağa bağımlı hale geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement